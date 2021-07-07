Сломавшая ногу екатеринбурженка рассказала о спасении тонущих мамы и ребенка

Мама с ребенком чуть не утонули в декоративном водоеме в Дегтярске. Их спасла жительница Екатеринбурга Дарья, при этом девушка сломала ногу.

3 июля около 17.30 Дарья приехала из Екатеринбурга на день рождения коллеги ее молодого человека в загородный дом в районе Дегтярска. На территории этого участка был декоративный водоём: бассейн с двухуровневым каменистым дном. Гостей и именинника девушка увидела впервые. Я сидела за столиком около воды, мама с ребёнком были на мелководье, но их немного отнесло на глубину. Сзади плавал сын именинника, он ухватился за плечо женщины и потянул её на глубину. Она упустила ребёнка из рук, он начал захлебываться и уходить под воду, как и сама мама, рассказала Дарья редакции TagilCity.ru. Она пояснила, что на мостике рядом стояли двое мужчин, которые не отреагировали на происходящее. У меня была спонтанная реакция. Я прыгнула в воду в одежде и обуви, не рассчитала длину прыжка и сломала ногу о дно. Оказавшись в воде, я поняла что со мной произошло. Затем я вытолкала руками женщину и ребёнка. В это время подоспели мужчины, они вытащили женщину с ребёнком и меня, пояснила девушка. Фото: Дарья Агупова После происшествия вызвали скорую помощь, медиков ждали минут 15-20. В Дегтярске Дарье сделали рентген, а затем транспортировали в Екатеринбург. Девушка получила закрытый перелом нижней трети бедра со смещением. Дорога заняла где-то час, ехать было очень больно, я ощущала все заносы. По приезду в Екатеринбург, нам отказались в госпитализации в 36 больнице из-за коронавируса. Пришлось ехать ещё 20 минут до больницы № 23, рассказала Дарья. Во время первой операции девушке поставили ногу на вытяжку аппаратом Илизарова. 7 июля Дарье предстоит вторая, последняя операция. Напомним, в начале июня очевидцы спасли тонувшую 9-летнюю девочку в парке ДК НТМК. Она не умела плавать, но залезла в воду вместе с приятелем. Девочку сбило с ног течением, и она начала захлебываться. Тонувшую 9-летнюю девочку на водоеме в Тагилстроевском районе спасли очевидцы

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