Сломавшая ногу екатеринбурженка рассказала о спасении тонущих мамы и ребенка

Сломавшая ногу екатеринбурженка рассказала о спасении тонущих мамы и ребенка
Сломавшая ногу екатеринбурженка рассказала о спасении тонущих мамы и ребенка
Сегодня, 11:04ПроисшествияФото: страница Дарьи Агуповой в Instagram
Мама с ребенком чуть не утонули в декоративном водоеме в Дегтярске. Их спасла жительница Екатеринбурга Дарья, при этом девушка сломала ногу.

3 июля около 17.30 Дарья приехала из Екатеринбурга на день рождения коллеги ее молодого человека в загородный дом в районе Дегтярска. На территории этого участка был декоративный водоём: бассейн с двухуровневым каменистым дном. Гостей и именинника девушка увидела впервые.

Я сидела за столиком около воды, мама с ребёнком были на мелководье, но их немного отнесло на глубину. Сзади плавал сын именинника, он ухватился за плечо женщины и потянул её на глубину. Она упустила ребёнка из рук, он начал захлебываться и уходить под воду, как и сама мама, рассказала Дарья редакции TagilCity.ru.

Она пояснила, что на мостике рядом стояли двое мужчин, которые не отреагировали на происходящее.

У меня была спонтанная реакция. Я прыгнула в воду в одежде и обуви, не рассчитала длину прыжка и сломала ногу о дно. Оказавшись в воде, я поняла что со мной произошло. Затем я вытолкала руками женщину и ребёнка. В это время подоспели мужчины, они вытащили женщину с ребёнком и меня, пояснила девушка.

Фото:Дарья Агупова

После происшествия вызвали скорую помощь, медиков ждали минут 15-20. В Дегтярске Дарье сделали рентген, а затем транспортировали в Екатеринбург. Девушка получила закрытый перелом нижней трети бедра со смещением.

Дорога заняла где-то час, ехать было очень больно, я ощущала все заносы. По приезду в Екатеринбург, нам отказались в госпитализации в 36 больнице из-за коронавируса. Пришлось ехать ещё 20 минут до больницы № 23, рассказала Дарья.

Во время первой операции девушке поставили ногу на вытяжку аппаратом Илизарова. 7 июля Дарье предстоит вторая, последняя операция.

Напомним, в начале июня очевидцы спасли тонувшую 9-летнюю девочку в парке ДК НТМК. Она не умела плавать, но залезла в воду вместе с приятелем. Девочку сбило с ног течением, и она начала захлебываться.

Сюжеты:
Екатеринбург
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