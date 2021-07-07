Тагильчанка осуждена за убийство соседа возле подъезда из-за сделанного замечания

Тагильчанка осуждена за убийство соседа возле подъезда из-за сделанного замечания
Тагильчанка осуждена за убийство соседа возле подъезда из-за сделанного замечания
Вчера, 18:30ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
На основании доказательств, представленных государственным обвинителем, осуждена жительница Нижнего Тагила за убийство соседа в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь с 6 на 7 августа 2020 года тагильчанка находилась в состоянии алкогольного опьянения возле подъезда дома по улице Свердлова в Дзержинском районе Нижнего Тагила. О непристойном состоянии соседом у подъезда ей было сделано замечание, возникла ссора.

В ходе конфликта женщина замыслила убить, сделавшего замечание обидчика и пошла к себе в квартиру. Вооружившись ножом, она вернулась к подъезду и, осознавая, что от ее действий может наступить смерть мужчины, с силой нанесла последнему ножом не менее 13 ударов в область головы, груди, живота и плеча, причинив телесные повреждения. Сосед скончался на месте преступления до приезда скорой медицинской помощи.

Жительница Нижнего Тагила совершила данное преступление, имея не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость за тяжкое преступление, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Тагильчанка признана виновной в совершении убийства. Судом ей назначено наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, житель Богдановича, который зарезал своего напарника по работе из-за оскорблений, приговорен к 9,5 годам лишения свободы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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