Тагильчанка осуждена за убийство соседа возле подъезда из-за сделанного замечания

В ночь с 6 на 7 августа 2020 года тагильчанка находилась в состоянии алкогольного опьянения возле подъезда дома по улице Свердлова в Дзержинском районе Нижнего Тагила. О непристойном состоянии соседом у подъезда ей было сделано замечание, возникла ссора.
В ходе конфликта женщина замыслила убить, сделавшего замечание обидчика и пошла к себе в квартиру. Вооружившись ножом, она вернулась к подъезду и, осознавая, что от ее действий может наступить смерть мужчины, с силой нанесла последнему ножом не менее 13 ударов в область головы, груди, живота и плеча, причинив телесные повреждения. Сосед скончался на месте преступления до приезда скорой медицинской помощи.
Жительница Нижнего Тагила совершила данное преступление, имея не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость за тяжкое преступление, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Тагильчанка признана виновной в совершении убийства. Судом ей назначено наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Напомним, житель Богдановича, который зарезал своего напарника по работе из-за оскорблений, приговорен к 9,5 годам лишения свободы.