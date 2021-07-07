Тагильчанка осуждена за убийство соседа возле подъезда из-за сделанного замечания

В ходе конфликта женщина замыслила убить, сделавшего замечание обидчика и пошла к себе в квартиру. Вооружившись ножом, она вернулась к подъезду и, осознавая, что от ее действий может наступить смерть мужчины, с силой нанесла последнему ножом не менее 13 ударов в область головы, груди, живота и плеча, причинив телесные повреждения. Сосед скончался на месте преступления до приезда скорой медицинской помощи.