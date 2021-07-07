«Вы че делаете?»: тагильчанин обвинил автосалон в Екатеринбурге в мошенничестве

«Вы че делаете?»: тагильчанин обвинил автосалон в Екатеринбурге в мошенничестве
«Вы че делаете?»: тагильчанин обвинил автосалон в Екатеринбурге в мошенничестве
Вчера, 22:48ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Житель Нижнего Тагила рассказал о конфликте, который произошел в одном из автосалонов в Екатеринбурге. На сайте мужчина выбрал Skoda Octavia 2020 года и оставил онлайн-заявку на кредит, после чего получил положительный ответ.

Мужчина рассказал, что машина стоила чуть больше миллиона. По телефону специалисты сказали, что кредит был одобрен в трех банках под маленький процент, поэтому платеж будет насчитывать 15 тысяч рублей в месяц.

Я специально уточнил: «Если я к вам приеду, условия никак не изменятся?» Они ответили, что нет,отметил тагильчанин.

Приехав в автосалон, мужчина понял, что выбранной машины там не было, однако его уже привели к кредитному эксперту, который взял документы и отправил их по банкам. Через какое-то время подошел менеджер, который дал подписать соглашение на покупку автомобиля. Не дочитав договор, уралец поставил свою подпись. После этого его пригласили в кабинет и сказали, что кредит был одобрен, однако условия отличаются, сообщает Е1.

Сумма платежа была под 70 тысяч рублей, а цена на машину выросла в три раза. Мне сразу сказали: «В случае отказа вы должны будете заплатить неустойку в 200 тысяч». Я говорю: «Вы че делаете?»подчеркнул мужчина.

В результате сотрудники салона начали оказывать давление и угрожать, что, если он не подпишет документы или не оплатит неустойку, тагильчанину придется ехать «судиться» в Москву. Не выходя из салона, мужчина подошел к другим покупателям, у которых оказалась такая же ситуация.

Также сотрудники предложили купить б/у машину, имеющуюся в наличии. Мужчина решил вызвать полицию. На тот момент он уже внес первоначальный взнос 10 тысяч рублей, а некоторые покупатели оплатили уже по 400 и 700 тысяч рублей. После того, как прибыли стражи порядка, сотрудники салона изменили свое поведение и клиенты смогли добиться возврата денег. Однако они все равно отправились писать заявление о мошенничестве.

Напомним, в конце мая стало известно, что бывший работник автосалона в Екатеринбурге задержан за махинации на 500 тысяч рублей.

Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбург
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