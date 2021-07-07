Взявший заложников в тюменском Сбербанке мужчина потребовал 15 млн

Взявший заложников в тюменском Сбербанке мужчина потребовал 15 млн
Взявший заложников в тюменском Сбербанке мужчина потребовал 15 млн
Сегодня, 12:03ПроисшествияФото: 72.ру
Мужчина в маске, который взял в заложники сотрудников Сбербанка в Тюмени, потребовал 15 миллионов рублей.

На Червишевском тракте вооруженные силовики окружили здание. Дорога рядом с банком перекрыта, сотовая связь и интернет работают с перебоями, пишет 72.ру.

В полиции подтвердили информацию о заложниках. Мужчина в маске зашел в отделение и передал записку с требованием выдать ему 15 миллионов рублей. У него был рюкзак с торчащими проводами.

Банк расположен в жилом доме, из здания эвакуированы все люди, пишет РИА Новости.

Для обсуждения условий, выдвинутых преступником, на место ЧП прибыл мэр Тюмени Руслан Кухарук.

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