Затопило питомник с 30 кавказскими овчарками в Верхней Салде

На место происшествия приезжало много машин, куда грузили собак. Спасли всех. Потом спасали животных 92-летнего соседа, пишет Е1.
По словам владелицы питомника, у неё нет возможности покормить собак нормальной едой, а также присматривать за своими собаками, потому что сейчас они размещены в различных местах.
Хозяйка питомника была вынуждена уволиться с работы, чтобы решить ситуацию с собаками. Получилось пристроить 26 овчарок. В городе нет приюта, который бы мог принять всех спасенных собак. Владелица подсчитывает убытки, но на помощь властей региона особенно не рассчитывает.
Питомнику сейчас нужны вольеры, еда для собак. Также необходим первоначальный капитал, чтобы собаки могли дальше жить вместе с хозяевами.
Дом владелицы питомника и её семьи сильно затопило. Сейчас к нему можно подобраться только на лодке. Хозяева питомника ночуют в машине вместе с четырьмя овчарками, которых не удалось пристроить.
Напомним, в Верхней Салде произошло сильное затопление из-за вышедших из берегов рек. Оказались затоплены многие дома и придомовые постройки.