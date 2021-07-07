Затопило питомник с 30 кавказскими овчарками в Верхней Салде

Хозяйка питомника была вынуждена уволиться с работы, чтобы решить ситуацию с собаками. Получилось пристроить 26 овчарок. В городе нет приюта, который бы мог принять всех спасенных собак. Владелица подсчитывает убытки, но на помощь властей региона особенно не рассчитывает.