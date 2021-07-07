Жилой дом сгорел на улице Тургенева в Черноисточинске под Нижним Тагилом

Жилой дом сгорел на улице Тургенева в Черноисточинске под Нижним Тагилом
Жилой дом сгорел на улице Тургенева в Черноисточинске под Нижним Тагилом
Вчера, 16:06ПроисшествияФото: "Инцидент Нижний Тагил" "ВКонтакте"
Жилой дом сгорел на улице Тургенева, 10 в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом. На месте работают дознаватели отдела надзорной деятельности.

Очевидцы сообщили, что обошлось без пострадавших.

Все живы, сейчас проливают, прокомментировал ситуацию подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».

Видео:"Инцидент Нижний Тагил" "ВКонтакте"

В отделе надзорной деятельности факт пожара подтвердили.

На месте работают дознаватели, они еще не вернулись. Подробности будут позднее, рассказали редакции TagilCity.ru в ведомстве.

Напомним, во время грозы 3 июля молния ударила в газовую трубу в селе Покровское под Нижним Тагилом. Из-за этого начался сильный пожар. На месте работали сотрудники МЧС и газовой службы. которые за 10 минут справились с возгоранием.

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