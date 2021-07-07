Жилой дом сгорел на улице Тургенева в Черноисточинске под Нижним Тагилом

Очевидцы сообщили, что обошлось без пострадавших.
Все живы, сейчас проливают, прокомментировал ситуацию подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».
В отделе надзорной деятельности факт пожара подтвердили.
На месте работают дознаватели, они еще не вернулись. Подробности будут позднее, рассказали редакции TagilCity.ru в ведомстве.
Напомним, во время грозы 3 июля молния ударила в газовую трубу в селе Покровское под Нижним Тагилом. Из-за этого начался сильный пожар. На месте работали сотрудники МЧС и газовой службы. которые за 10 минут справились с возгоранием.