Школьница ударила ровесницу ножом. Судебный процесс, прогремевший на всю Россию, завершен

Причиной для данного криминального инцидента послужили следующие обстоятельства: накануне описываемых событий между подругой потерпевшей и младшим братом обвиняемой возник конфликт, после чего потерпевшая, встав на защиту своей подруги, позвонила по телефону обвиняемой и стала высказывать ей по этому поводу претензии. В свою очередь, обвиняемая предложила встретиться в помещении школы, где учится потерпевшая.

Во время одного из уроков 15-летняя девушка (потерпевшая) отпросилась у преподавателя и вышла в коридор школы, где в это время уже находилась обвиняемая. Последняя предложила поговорить по поводу конфликта в туалете школы, однако потерпевшая отказалась. Сразу же после отказа злоумышленница достала находившийся при ней складной нож и ударила им один раз пострадавшей в область живота, после чего скрылась из здания школы.