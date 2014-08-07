Школьница ударила ровесницу ножом. Судебный процесс, прогремевший на всю Россию, завершен
17-летняя жительница поселка Цементный Невьянского района накануне была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Свою историю семья обвиняемой и сама девушка даже рассказывали на ведущем российском телеканале.
Установлено, что днем 24 апреля 2014 года обвиняемая, находясь в коридоре первого этажа здания средней общеобразовательной школы поселка Цементный по улице Школьной, умышленно нанесла 15-летней девушке удар ножом в область живота, причинив потерпевшей повреждение внутренних органов.
Причиной для данного криминального инцидента послужили следующие обстоятельства: накануне описываемых событий между подругой потерпевшей и младшим братом обвиняемой возник конфликт, после чего потерпевшая, встав на защиту своей подруги, позвонила по телефону обвиняемой и стала высказывать ей по этому поводу претензии. В свою очередь, обвиняемая предложила встретиться в помещении школы, где учится потерпевшая.
Во время одного из уроков 15-летняя девушка (потерпевшая) отпросилась у преподавателя и вышла в коридор школы, где в это время уже находилась обвиняемая. Последняя предложила поговорить по поводу конфликта в туалете школы, однако потерпевшая отказалась. Сразу же после отказа злоумышленница достала находившийся при ней складной нож и ударила им один раз пострадавшей в область живота, после чего скрылась из здания школы.
Приговором Невьянского городского суда подсудимой назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно.
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