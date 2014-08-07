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Школьница ударила ровесницу ножом. Судебный процесс, прогремевший на всю Россию, завершен
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школьница ударила ровесницу ножом. Судебный процесс, прогремевший на всю Россию, завершен

7 августа 2014, 09:50Происшествия
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