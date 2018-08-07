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Гипермаркет «Лента» в Нижнем Тагиле был эвакуирован из-за пожара
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Гипермаркет «Лента» в Нижнем Тагиле был эвакуирован из-за пожара

Сегодня, 22:26Происшествия
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