Гипермаркет «Лента» в Нижнем Тагиле был эвакуирован из-за пожара

Возгорание произошло около пяти часов вечера. По данным TagilCity.ru, пожар произошёл в подсобном помещении, где хранится антикражное оборудование. Источник сообщил, что открытого пламени никто не видел: дым шёл из стены. Причины возгорания персоналу неизвестны.

На место прибыли пожарные в сопровождении спецмашины скорой помощи. В торговом зале специалисты разворачивали рукава и занимались тушением, после их работы в помещении была вода.

После того, как началось задымление, в гипермаркете сработала пожарная сигнализация, вскоре автоматически открылись запасные выходы, через которые эвакуировались посетители.