Истязатель 5-летнего тагильчанина мог основать секту на базе «ITM Холдинга»

Бизнесмен из Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела. Мужчина обвиняется в издевательствах над 5-летним ребенком. Все происходило под Нижним Тагилом в поселке Капасиха. Бизнесмен надевал на мальчика электроошейник и втыкал ему иголки в руку.

Бывшие сотрудники холдинга, основанного Юдиным, рассказали порталу Е1, что случаев издевательства было гораздо больше.

По их словам, бизнесмен создал секту внутри своего бизнеса. Она называется «Проект "Группа крови"». На первый взгляд – это корпоративный проект по повышению управленческих качеств.

В рамках этого проекта бизнесмен читал лекции для своих сотрудников, где рассказывал о правильных, по его мнению, методах воспитания детей.

Издевательства происходили в отношении детей некоторых сотрудников компании, которые входили в эту группу. Мама мальчика, на которого Юдин надевал ошейник с током, присутствовала при экзекуции, как и многие другие сотрудники компании, рассказал собеседник Е1.

Один из бывших сотрудников фирмы рассказал, что когда он решил уволиться, его прямо на рабочем месте привязали к стулу и избили, затем Юдин надел молодому человеку мешок на голову и оставил его так сидеть на весь день.

Также экс-сотрудник фирмы утверждает, что Юрий Юдин заставлял своих коллег принимать участие в издевательствах или наблюдать за ними.

Одного сотрудника били током, а в избиении другого, пойманного на краже оборудования для узлов связи, Иван принимал участие сам. Его это заставил сделать Юдин. Юдин не просто воздействует физически, он ломает психику. Я, например, потом несколько лет отходил от всего этого. Ну, и были угрозы с требованием вернуться в фирму, заявил мужчина.

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Еще один сотрудник фирмы Юдина рассказал журналистам, что «воспитание» детей происходило во время турпоходов, которые часто организовал бизнесмен. Так, его ребенка Юдин выпорол розгами.

Это был педагогический момент. Я считаю, что это наказание было уместным и не выходящим из ряда вон. Это не хорошо и не плохо, я считаю, что в его методах относительно детей есть своя логика. Хотя я понимаю, что обычного обывателя это может ужасать, сказал бывший сотрудник холдинга.