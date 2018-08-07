Юные похитители велосипедов разыскиваются в Нижнем Тагиле

Днем 6 августа двое молодых людей путем обмана похитили велосипеды у несовершеннолетних братьев на городском пляже недалеко от гостиницы «Демидов Плаза».

Примерно после обеда в 14:30 мои дети, семи и девяти лет, без спроса поехали на набережную возле гостиницы. Там они купались, а потом к ним подошли двое ребят и попросили прокатиться. Дети разрешили, наивные, а те уехали, и все, рассказала подробности случившегося пострадавшая.

Мать пострадавших детей рассказала, что велосипеды были куплены ею накануне происшествия на общую сумму 35 тыс. рублей. Подростки оставили детям в залог за «прокат» ключи от квартиры, за которыми так и не вернулись.

Как видно по записи с камеры видеонаблюдения, молодые люди перешли улицу Горошникова и спустились к городскому пляжу, где некоторое время разговаривали с мальчиками. Затем подростки уехали на чужих велосипедах по обратному маршруту.

Видео Видео: АН «Между строк»