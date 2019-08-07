Актёр Валентин Гафт попал в больницу с инсультом

Друг актера Саид Багов и супруга Гафта Ольга Остроумова рассказали РИА Новости, что Валентин Гафт действительно в больнице, но уже чувтсвует себя лучше.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Дебютировал в кино в 1956 году в фильме «Убийство на улице Данте». С 1970-х годов актер выступает в театре «Современник», а, а 1984 году Гафту было присвоено звание народного артиста РСФСР.