Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации/ wikipedia.org
Актёр Валентин Гафт попал в больницу с инсультом
Сегодня, 17:45Происшествия
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Московский Актёр Валентин Гафт госпитализирован с инсультом, сообщил «РЕН-ТВ». Около недели назад, его доставили в реанимацию, но сейчас его состояние стабильно, он находится в отделении неврологии.
Друг актера Саид Багов и супруга Гафта Ольга Остроумова рассказали РИА Новости, что Валентин Гафт действительно в больнице, но уже чувтсвует себя лучше.
Валентин Иосифович в больнице, состояние удовлетворительное, но выписываться еще рано,рассказала Ольга Остроумова РИА Новости.
Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Дебютировал в кино в 1956 году в фильме «Убийство на улице Данте». С 1970-х годов актер выступает в театре «Современник», а, а 1984 году Гафту было присвоено звание народного артиста РСФСР.
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