На Алтае во время камнепада погибла туристка из Екатеринбурга
Сегодня, 20:12ПроисшествияФото: СУ СК по Республике Алтай
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На Алтае во время камнепада погибла екатеринбурженка. Женщина скончалась по пути в больницу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Алтай.
В результате гибели женщины начата доследственная проверка. По данным СК, группа туристов приехала на Алтай 2 августа. Камнепад произошел 6 августа в районе озера Дяраш-Кел, где совершала спуск группа.
Пострадавшую забрал вертолет, однако до прибытия в больницу она скончалась.
В СК также пояснили, что обвал не был спровоцирован погодными условиями, так как в этот день не шел дождь, и не было ветра.
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