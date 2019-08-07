На Алтае во время камнепада погибла туристка из Екатеринбурга

В результате гибели женщины начата доследственная проверка. По данным СК, группа туристов приехала на Алтай 2 августа. Камнепад произошел 6 августа в районе озера Дяраш-Кел, где совершала спуск группа.

В СК также пояснили, что обвал не был спровоцирован погодными условиями, так как в этот день не шел дождь, и не было ветра.