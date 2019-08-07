В Кольцово шесть рейсов задержаны из-за сообщения о бомбе
Сегодня, 19:04ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Спецслужбы проверяют один из самолётов в Кольцово из-за сообщения о бомбе, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Сюжеты: Екатеринбург
По сообщению источника «Интерфакса», на электронную почту аэропорта пришло письмо о минировании одного из самолетов.
В пресс-службе Кольцово сообщили, что жизни пассажиров ничего не угрожает. В сообществе «Типичный Екатеринбург» пользователи написали, что в сторону аэропорта проехали три пожарные машины и несколько машин аварийных служб.
По данным онлайн-табло задержаны шесть рейсов на вылет.
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