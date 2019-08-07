В Кольцово шесть рейсов задержаны из-за сообщения о бомбе

По сообщению источника «Интерфакса», на электронную почту аэропорта пришло письмо о минировании одного из самолетов.

В пресс-службе Кольцово сообщили, что жизни пассажиров ничего не угрожает. В сообществе «Типичный Екатеринбург» пользователи написали, что в сторону аэропорта проехали три пожарные машины и несколько машин аварийных служб.