В лесу под Нижним Тагилом погиб пенсионер-грибник
Вчера, 22:21ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пропавшего 7 августа жителя посёлка Вилюй Столярова Валерия спасатели и поисковики обнаружили мёртвым в лесу под Нижним Тагилом, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
Пенсионер вместе с дочерью 7 августа отправились за грибами в районе Новоасбеста. В лесу родственники разминулись, женщина смогла найти выход из леса и сообщила в полицию о пропаже отца. Через 19 часов поисков силами спасателей, членов поискового отряда «Скорпион» и сотрудников полиции тело мужчины обнаружили в лесополосе.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данному факту правоохранительные органы проведут проверку, чтобы установить точную причину смерти и обстоятельства при которых она наступила.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей