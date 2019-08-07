В лесу под Нижним Тагилом погиб пенсионер-грибник

Пенсионер вместе с дочерью 7 августа отправились за грибами в районе Новоасбеста. В лесу родственники разминулись, женщина смогла найти выход из леса и сообщила в полицию о пропаже отца. Через 19 часов поисков силами спасателей, членов поискового отряда «Скорпион» и сотрудников полиции тело мужчины обнаружили в лесополосе.