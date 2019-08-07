В Ревде подростки подожгли футболку на 11-летнем мальчике
Сегодня, 19:22ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Ребенок был госпитализирован с ожогами третьей степени, пишет Е1.
Мама мальчика рассказала, что ее сын гулял и играл пистолетом. К нему подошли двое других мальчиков, которые сказали, что он целился в них из игрушечного оружия. Мальчик начал объяснять, что он этого не делал, в это время один из подростков сзади поджег его футболку.
Полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за того, что подросток, который поджег футболку, не достиг возраста 14 лет. По словам матери пострадавшего ребенка, этот мальчик стоял на учете в ПДН, его мама лишена родительских прав.
Родители пострадавшего планируют подать в суд.
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