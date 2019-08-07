В Ревде подростки подожгли футболку на 11-летнем мальчике

Мама мальчика рассказала, что ее сын гулял и играл пистолетом. К нему подошли двое других мальчиков, которые сказали, что он целился в них из игрушечного оружия. Мальчик начал объяснять, что он этого не делал, в это время один из подростков сзади поджег его футболку.