В Свердловской области сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда
Сегодня, 08:18ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Уральское следственное управление на транспорте проводит проверку в связи с ЧП на железной дороге, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел вечером 6 августа на перегоне Ильмовка — Ревда. С рельсов сошли пять пустых вагонов, часть из них опрокинулась. В результате повреждены участок путей и контактная сеть. Пострадавших нет.
Следователи проводят опрос локомотивной бригады, осуществлен выезд на место ЧП. Также устанавливается сумма причиненного ущерба.
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