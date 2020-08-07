Больных перепутали при жизни: родственники свердловского пенсионера о подмене трупов
Родственники умершего от коронавируса уральца, которым в морге выдали тело постороннего мужчины, предполагают, что его перепутали с другим мужчиной еще при жизни, сообщает Ура.ру.
Со слов родственницы умершего Марии Мешковой, стало известно, что её отца Станислава Еремеева, похоронили в чужой могиле, а ей выдали тело постороннего человека. Мария получила разрешение на эксгумацию тела, с целью дальнейшего перезахоронения, но прибыв на кладбище они увидели, что могилу уже пытались раскопать. Охранник кладбища сказал, что накануне приехали четверо неизвестных и сообщили, что документов на руках у них нет, но эксгумацию им поручил произвести главврач Карпинской больницы.
Также Мария рассказывает, что раскопав могилу, на которой значились инициалы другого пациента Карпинской больницы Алексеева Виктора, они обнаружили тело отца.
В могиле присутствовала спецпакет, на котором была бирка с номером истории болезни, инициалами. Скорее всего умерших перепутали даже не в морге, а еще в больнице, при жизни,предполагает Мария Мешкова.
Ранее ситуацию комментировал заведующий отделом Карпинской больницы Максим Альдергот. По его мнению, причины ошибки скрывались в том, пациентов с коронавирусом хоронят в пакетах с хлоркой и в закрытых гробах.