Больных перепутали при жизни: родственники свердловского пенсионера о подмене трупов

Со слов родственницы умершего Марии Мешковой, стало известно, что её отца Станислава Еремеева, похоронили в чужой могиле, а ей выдали тело постороннего человека. Мария получила разрешение на эксгумацию тела, с целью дальнейшего перезахоронения, но прибыв на кладбище они увидели, что могилу уже пытались раскопать. Охранник кладбища сказал, что накануне приехали четверо неизвестных и сообщили, что документов на руках у них нет, но эксгумацию им поручил произвести главврач Карпинской больницы.

Также Мария рассказывает, что раскопав могилу, на которой значились инициалы другого пациента Карпинской больницы Алексеева Виктора, они обнаружили тело отца.

В могиле присутствовала спецпакет, на котором была бирка с номером истории болезни, инициалами. Скорее всего умерших перепутали даже не в морге, а еще в больнице, при жизни,предполагает Мария Мешкова.