«Мотив» заморозил стройку вышки под Нижним Тагилом из-за протестов жителей

Все работы по строительству в поселке Черноисточинск были приостановлены. Как пояснил коммерческий директор сотовой компании Андрей Золотарев, причиной для установки оборудования послужили многочисленные обращения жителей с просьбой об улучшении качества связи.

Базовая станция в любом случае будет построена, просто потребуется больше времени на оформление соответствующей документации, рассказал редакции «Ъ-Урал» Андрей Золотарев.

По данным компании 70% процентов жителей поселка Черноисточинск являются абонентами компании.

Напомним, 1 августа жители вышли на акцию протеста с требованием прекратить строительство. Протестующие считают, что излучение от таких вышек наносит тяжкий вред здоровью человека.