«Мотив» заморозил стройку вышки под Нижним Тагилом из-за протестов жителей
Компания «Мотив» остановила строительство вышки связи в поселке Черноисточинск, в связи с протестами местных жителей, пишет «Коммерсантъ».
Все работы по строительству в поселке Черноисточинск были приостановлены. Как пояснил коммерческий директор сотовой компании Андрей Золотарев, причиной для установки оборудования послужили многочисленные обращения жителей с просьбой об улучшении качества связи.
Базовая станция в любом случае будет построена, просто потребуется больше времени на оформление соответствующей документации, рассказал редакции «Ъ-Урал» Андрей Золотарев.
По данным компании 70% процентов жителей поселка Черноисточинск являются абонентами компании.
Напомним, 1 августа жители вышли на акцию протеста с требованием прекратить строительство. Протестующие считают, что излучение от таких вышек наносит тяжкий вред здоровью человека.
Так же, на днях, в главном офисе компании «Мотив» в Екатеринбурге провели обыск сотрудники ФСБ.