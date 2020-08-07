На Урале скончался пострадавший в ДТП с пьяным водителем после свадебной вечеринки

Десять дней он пролежал в коме, а последние семь дней провел в нейрохирургическом отделении.

По словам мамы скончавшегося парня, причину смерти врачи пока что не назвали. Он вышел из комы 29 июня, начал открывать глаза, закрывать и дышать через трахеостому без аппарата. 30 июня он был переведен в нейрохирургическое отделение, где и скончался.

Напомним, ДТП произошло на четвертом километре трассы Кировград — Лёвиха. Компания ехала со свадьбы друга, чтобы купить сигареты. Водитель сел за руль в нетрезвом состоянии. 18-летний пассажир получил черепно-мозговую травму, его таз был раздроблен, повреждены легкие, а также переломы ноги и кисти руки.