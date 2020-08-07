Пожар в Уральском заповеднике «Денежкин камень» полностью ликвидирован
Заповедник «Денежкин камень» на севере Свердловской области полностью потушен. В тушении учувствовали МЧС и волонтеры, пишет официальный сайт заповедника.
На данный момент заповедник считается полностью потушенным. За последние четыре дня не было найдено ни одного нового очага. С места происшествия выводят последних участников тушения пожара.
Заповедник загорелся 17 июля, площадь пожара составляла почти шесть гектаров. Он был почти полностью потушен за несколько дней, в тушении принимали участие вертолёты МЧС.
Но позже, из-за аномально жаркой погоды, пришедшей на Урал в конце июля, тлевшие очаги пожара разгорелись вновь, заняв площадь в пять раз превышающую изначальную площадь пожара. После чего к тушению уже привлекли более 140 человек, в том числе были задействованы силы федерального резерва «Авиалесоохрана», которых экстренно вызвали из другой области. После ликвидации основной опасности группа была выведена из заповедника.
Директор заповедника считает, что пожар начался после удара молнии.