Пожар в Уральском заповеднике «Денежкин камень» полностью ликвидирован

На данный момент заповедник считается полностью потушенным. За последние четыре дня не было найдено ни одного нового очага. С места происшествия выводят последних участников тушения пожара.

Заповедник загорелся 17 июля, площадь пожара составляла почти шесть гектаров. Он был почти полностью потушен за несколько дней, в тушении принимали участие вертолёты МЧС.

Но позже, из-за аномально жаркой погоды, пришедшей на Урал в конце июля, тлевшие очаги пожара разгорелись вновь, заняв площадь в пять раз превышающую изначальную площадь пожара. После чего к тушению уже привлекли более 140 человек, в том числе были задействованы силы федерального резерва «Авиалесоохрана», которых экстренно вызвали из другой области. После ликвидации основной опасности группа была выведена из заповедника.