Решил покататься: под Екатеринбургом 10-летний мальчик угнал автомобиль

О факте нарушения в полицию обратились очевидцы события. Граждане заметили, как ребенок пытается завести автомобиль возле дома 65 на улице Октябрьской. Угнанный автомобиль сотрудники обнаружили у одного из частных домов.

Инспекторы установили, что мальчик гостил в частном доме у своих друзей. Взрослых на тот момент дома не было. Он похитил ключи от автомобиля, завёл его и поехал кататься. Через непродолжительное время автомобиль заглох. Пока мальчик пытался завести иномарку сотрудники полиции успели его задержать.

Автомобиль принадлежит 49-летней женщине. С её слов стало известно, что автомобиль она оставила на стоянку у своего брата. Об угоне её уведомили сотрудники ГИБДД. Автомобиль был возвращен хозяйке, повреждений на транспортном средстве обнаружено не было.

Сейчас решается вопрос о постановке ребенка на учет в комитет по делам несовершеннолетних.