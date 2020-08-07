В Екатеринбурге 13-летний подросток на скутере попал в ДТП с двумя иномарками
В Екатеринбурге 13-летний мальчик взял покататься скутер и столкнулся с двумя иномарками. В результате пострадал он сам и его 11-летний пассажир, сообщает ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.
Происшествие случилось накануне вечером. Установлено, что мальчик на скутере при выезде с прилегающей территории допустил столкновение с Toyota Avensis. После этого скутер отбросило на припаркованный рядом Opel.
Мальчик не имел права управления транспортным средством. Кроме того, он ехал без шлема. Он пояснил, что взял у отца скутер без разрешения, пока родителей не было дома. В результате медики диагностировали у подростка ушибы, а его пассажир был доставлен в больницу с переломом ключицы.
Прибывшие на место полицейские провели замеры. Обстоятельства аварии будут установлены в ходе дознания. Родители мальчика будут привлечены к ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию. Материалы дела были переданы в ПДН.
Ранее в Нижнем Тагиле нетрезвый водитель иномарки, который никогда не получал права, пытался скрыться на своем автомобиле от сотрудников ГИБДД. Однако попал в ДТП, столкнувшись с электроопорой.