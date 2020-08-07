В Нижнем Тагиле похитители респираторов получили условный срок и крупный штраф

Злоумышленники узнали, что респираторы пользуются спросом на сайте объявлений и решились на преступление. Вскрыв цех по производству, преступники начали выносить коробки. Удалось похитить около шести тысяч респираторов. Часть украденного была перекинута ими через забор, другую часть спрятали на территории предприятия. Охранники организации задержали их при попытке забрать ранее спрятанную добычу.

Из шести тысяч мужчины успели сбыть около 1500 штук защитных средств. С продажи они выручили около 180 тысяч рублей. Общий ущерб был оценен судом в 450 тысяч.

Судом назначено наказание в виде условного срока заключения на полтора и два года, а так же штраф по 100 тысяч рублей с каждого.

Как мы писали ранее, 35 коробок с защитными средствами похитили двое Тагильчан на предприятии, где сами же и работали.