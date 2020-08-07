В Новосибирске случилось ДТП с пьяным водителем

Как сообщается на портале atas.info, 6 августа произошло ДТП на Клубной улице. 42-летний водитель автомобиля «Ниссан», будучи в нетрезвом виде, сбил человека, проезжающего на велосипеде. Пострадавший 34-летний мужчина двигался в одном направлении с машиной.