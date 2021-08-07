1 килограмм взрывчатого вещества полицейские изъяли у жителя Североуральска

1 килограмм взрывчатого вещества полицейские изъяли у жителя Североуральска
1 килограмм взрывчатого вещества полицейские изъяли у жителя Североуральска
Сегодня, 16:06ПроисшествияФото: pixabay.com
У неоднократно судимого жителя Североуральска полиция нашла и изъяла килограмм взрывчатого вещества.

О том, что 49-летний мужчина из Североуральска хранит у себя взрывчатое вещество, сотрудникам полиции стало известно из своих источников, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте». Была организована проверка, в ходе которой сведения подтвердились. У уральца был обнаружен аммонит, который представляет из себя разновидность промышленных смесевых взрывчатых веществ. Вещество было изъято, а мужчина задержан.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что мужчина обзавелся взрывчаткой в далеком 2002 году и все это время хранил в своем жилище. Для каких целей и почему хранил, выясняет следствие. Надо отметить, что обвиняемый был неоднократно судим по статье за незаконный оборот оружия.

За незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ в отношении 49-летнего мужчины было возбуждено очередное уголовное дело. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, подал апелляцию лишившийся карабина «Сайга» бизнесмен из Екатеринбурга, которого признали виновным по административной статье за стрельбу из оружия в населенных пунктах.

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