1 млн рублей за поимку убившего «мясного короля» выплатит МВД России

Из изолятора временного содержания в Истре с четырьмя другими заключенными сбежал Александр Мавриди. Его обвиняют в убийстве предпринимателя Владимира Маругова. За поимку сбежавшего в МВД объявлено вознаграждение.

Заключенным в ИВС был передан гаечный ключ, с помощью которого они открутили замки дверей и сбежали, сообщает РИГ «ТК». Это предварительная информация, как могли сбежать заключенные. Всего удалось сбежать пятерым арестантам. В их числе Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве «мясного короля» Владимира Маругова. Фото: МВД России Министерством внутренних дел России возбуждено уголовное дело по статье «Побег». Также были задержаны двое сотрудников изолятора. Идет расследование всех факторов, способствовавших побегу заключенных. За помощь в поимке Александра Мавриди в МВД России объявлено вознаграждение. Тому, кто владеет информацией о местонахождении сбежавшего арестанта и сообщит об этом в полицию — заплатят один миллион рублей. Всех граждан, кто располагает данными о местонахождении сбежавших преступников, полицейские просят сообщать любую информацию по телефонам: 02, +7 495 609-77-06, +7 (495) 994-50-64. Напомним, в Следственном комитете россиян предупреждают о залегшем на дно «орском маньяке» Валерии Андрееве, который включен в список самых опасных преступников страны. Он обвиняется в убийстве 8 женщин. О залегшем на дно «орском маньяке» предупреждают россиян в Следственном комитете

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