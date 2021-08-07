Массовое ДТП с пострадавшими произошло на трассе под Нижним Тагилом

Массовое ДТП с пострадавшими произошло на трассе под Нижним Тагилом
Массовое ДТП с пострадавшими произошло на трассе под Нижним Тагилом
Сегодня, 15:05ПроисшествияФото: 1МI
Под Нижним Тагилом в районе села Покровское произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие.

На трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда в районе села Покровское произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». По середине дороги столкнулось несколько автомобилей. Для проезда доступна одна полоса для движения автотранспорта.

Видео:Группа «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте»

По сообщениям очевидцев события, есть пострадавшие. Участниками столкновения стало более трех автомобилей. От столкновения автомобили развернуло на дороге. Имеются механические повреждения, серьезно посталали передние бамперы у столкнувшихся машин.

На место происшествия вызвана полицейская бригада.

Напомним, стали известны подробности аварии под Нижним Тагилом на Салдинской трассе, в которой погибла 51-летняя женщина и еще трое мужчин получили различные травмы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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