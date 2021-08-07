После суицида студента из Нижнего Тагила заведено уголовное дело

После суицида студента из Нижнего Тагила заведено уголовное дело
После суицида студента из Нижнего Тагила заведено уголовное дело
Сегодня, 18:04ПроисшествияФото: 1МI
Студент колледжа прикладных искусств из Нижнего Тагила свёл счёты с жизнью. Следователи пытаются установить причину произошедшего.

Тело 17-летнего юноши обнаружила его мать. Перед трагедией студент сказал матери, что примет душ, а рано утром женщина обнаружила бездыханное тело.

По предварительным данным, молодой человек перед трагедией не ругался с мамой и других конфликтов у него не было.

В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Данная статья позволит провести необходимый комплекс мероприятия для установления всех обстоятельств трагедии.

Друзья юноши уверяют, что погибший всегда был в веселом расположении духа, а также мечтал поменять отчество на матчество, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, 16-летний школьник покончил с собой 29 июня в поселке Краснодольск под Красноуральском. Рядом с телом был обнаружен сотовый телефон.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
уголовное делоследователистудентсуицидНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы