Школьная учительница из Екатеринбурга отдала мошенникам 3,7 млн рублей

Женщина сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что ей несколько дней звонили лжеработники банка и сообщали, что неизвестные пытаются оформить на неё кредиты.
Чтобы не стать жертвой мошенников ей предложили оформить кредиты в банках, а все деньги внести на указанные счета для сохранения.
Испугавшись, педагог оформила несколько займов в разных банках города, а деньги переводила на счета звонивших, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Женщина также отметила, что много раз слышала и читала о подобной схеме. По её словам, на неё оказывали психологическое давление. В полиции возбудили уголовное дело.
Напомним, более 12 миллионов рублей похитили преступники с банковских карт тагильчан с начала 2021 года. Из этой суммы возвращено владельцам около четырех миллионов.