Школьная учительница из Екатеринбурга отдала мошенникам 3,7 млн рублей

Школьная учительница из Екатеринбурга отдала мошенникам 3,7 млн рублей
Школьная учительница из Екатеринбурга отдала мошенникам 3,7 млн рублей
Сегодня, 20:23ПроисшествияФото: 1МI
57-летняя школьная учительница из Екатеринбурга попалась на уловки мошенников и перевела на «защищенные счета» 3 миллиона 797 тысяч рублей.

Женщина сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что ей несколько дней звонили лжеработники банка и сообщали, что неизвестные пытаются оформить на неё кредиты.

Чтобы не стать жертвой мошенников ей предложили оформить кредиты в банках, а все деньги внести на указанные счета для сохранения.

Испугавшись, педагог оформила несколько займов в разных банках города, а деньги переводила на счета звонивших, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Женщина также отметила, что много раз слышала и читала о подобной схеме. По её словам, на неё оказывали психологическое давление. В полиции возбудили уголовное дело.

Напомним, более 12 миллионов рублей похитили преступники с банковских карт тагильчан с начала 2021 года. Из этой суммы возвращено владельцам около четырех миллионов.

Сюжеты:
Екатеринбург
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