Сидела на уровне второго этажа: на Урале собака застряла на дереве

Сегодня, 7 августа, в Екатеринбурге в районе Химмаша прошла настоящая спасательная операция. Зоозащитники сняли с дерева собаку, которая там застряла.

Пес погнался за кошкой и запрыгнул на дерево, а обратно слезть уже не мог. Спасателям начали звонить с утра и просить помощи. Приехавшие на вызов Зоозащитники обнаружили пса на ветке дерева. Высота, на которую смог забраться четвероногий, была на уровне второго этажа. Во время спасательной операции собака вела себя спокойно и не проявляла агрессии. Внизу её ждали хозяева, которые сразу забрали животное домой. Об этом сообщили «КП-Екатеринбург» в «ЗооСпас в Екатеринбурге». Напомним, собака провалилась в яму во время прогулки со своей хозяйкой в Нижнем Тагиле. Самостоятельно достать ее женщина не смогла и вызвала специалистов Центра защиты населения города. Провалившуюся в яму собаку вытащили спасатели в Нижнем Тагиле

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