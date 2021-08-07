95-летняя пенсионерка из Екатеринбурга обвинила свою сиделку в избиении

95-летняя пенсионерка из Екатеринбурга обвинила свою сиделку в избиении
95-летняя пенсионерка из Екатеринбурга обвинила свою сиделку в избиении
Сегодня, 22:18ПроисшествияФото: 1МI
В Екатеринбурге пенсионерка сообщила о том, что сиделка её избивала. Родственники женщины обратились в правоохранительные органы.

Родные ветерана труда заявляют, что у женщины нет проблем с разумом и она прекрасно все понимает. За ней постоянно ухаживали сиделки из компании «Милосердие.про» и ранее никаких нареканий не было. Однако, в прошлый четверг, когда одна сиделка, сменяла другую, она обнаружила пенсионерку в тяжелом состоянии, с гематомами и следами избиения.

Она била меня всю! Била, била, била. Со стула - на пол, и ногами. Вечером, когда никого не было, рассказала пострадавшая бабушка.

Внучка пострадавшей рассказала Е1, что сиделка избила бабушку за просьбу измерить ей давление.

У пострадавшей множество гематом: на ногах, руках, плече, голове, шее и ушах. Лечение осложняется ее возрастом и физическим состоянием.

В фирме же родственникам заявили, что женщина все придумала, так как страдает якобы деменцией. Позже компания извинилась за работницу, и внесли сиделку в черный список.

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