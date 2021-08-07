Третью неделю волонтёры ищут без вести пропавшую 16-летнюю свердловчанку

Третью неделю волонтёры ищут без вести пропавшую 16-летнюю свердловчанку
Третью неделю волонтёры ищут без вести пропавшую 16-летнюю свердловчанку
Сегодня, 18:04ПроисшествияФото: 1МI
С 21 июля 2021 года сотрудники полиции и волонтёры разыскивают без вести пропавшую 16-летнюю Наталью Лешукову из Сухого Лога.

На момент исчезновения, подросток была в чёрной куртке и джинсах того же цвета, голубые кроссовки.

Рост Натальи – 160 сантиметров, она худощавого телосложения с карими глазами. Из особых примет – шрам под нижней губой, сообщили в ПО «Лиза Алерт».

Третью неделю волонтёры ищут без вести пропавшую 16-летнюю свердловчанку
Фото:ЛизаАлерт

Если вы видели этого подростка, или располагаете информацией о её местонахождении, то сообщите об этом по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

Напомним, девочку, похищенную недалеко от села в Бийском районе Алтайского края, искали свыше 300 человек, включая спасателей, полицейских, водолазов и добровольцев из местного населения.

Материалы по теме:
Свердловская областьрозысксухой логпропалподросток
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы