В жилом доме в Новом Уренгое взорвался газ

Сегодня, 7 августа, в Новом Уренгое, в многоквартирном доме на третьем этаже прогремел взрыв. Причина – хлопок бытового газа.

Спасатели провели эвакуацию подъезда. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Пострадал 38-летний мужчина. Его с ожогами кистей рук госпитализировали в больницу. Как сообщают местные СМИ, соседи пострадавшего заявили, что мужчина специально устроил утечку газа и взрыв. Напомним, после пожара, который произошел в Екатеринбурге на улице Стахановская, прокуратура организовала проверку. Возгорание, предположительно, произошло в результате воспламенения газовоздушной смеси. Названа предварительная причина пожара со взрывом в пятиэтажке Екатеринбурга

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