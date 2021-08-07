В жилом доме в Новом Уренгое взорвался газ

Спасатели провели эвакуацию подъезда. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Пострадал 38-летний мужчина. Его с ожогами кистей рук госпитализировали в больницу.
Как сообщают местные СМИ, соседи пострадавшего заявили, что мужчина специально устроил утечку газа и взрыв.
Напомним, после пожара, который произошел в Екатеринбурге на улице Стахановская, прокуратура организовала проверку. Возгорание, предположительно, произошло в результате воспламенения газовоздушной смеси.