За долги по коммуналке у жительницы Нижнего Тагила забрали автомобиль

За долги по коммуналке у жительницы Нижнего Тагила забрали автомобиль
За долги по коммуналке у жительницы Нижнего Тагила забрали автомобиль
Сегодня, 18:41ПроисшествияФото: 1МI
Жительница Нижнего Тагила накопила 114 тысяч рублей долга по коммунальным платежам. Все попытки судебных приставов пообщаться с должницей терпели неудачу.

Известно, что тагильчанка проживала в частном доме на улице Радужная.

Сотрудники регионального управления судебных приставов арестовали у должницы автомобиль «Киа Соренто».

В настоящее время женщина должна за пять дней оплатить задолженность и тогда сможет забрать свою машину, пишет Уральский меридиан со ссылкой на АО «Нижнетагильская Энергосбытовая компания».

Напомним, 57-летняя жительница Екатеринбурга более 2,5 лет живет в квартире без электричества из-за долга в 700 тысяч рублей. Женщина зарабатывает на жизнь чисткой овощей, и погасить долг за ЖКХ в таком объёме она просто не может.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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