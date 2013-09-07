Тагильские полицейские «по горячим следам» задержали грабителя
Рано утром, 5 сентября, сработала «тревожная кнопка» в магазине «В десятку» по проспекту Мира. Группе задержания, прибывшей по вызову, продавец магазина пояснила, что вызвала сотрудников полиции, увидев, как несколько человек избивают мужчину около магазина. Пострадавший подтвердил, что был избит неизвестными, которые забрали у него сотовый телефон.
Недалеко от магазина сотрудники ОВО задержали молодого человека и девушку, в которых продавец уверенно опознала участников конфликта. Пару доставили в отдел полиции № 18 для проверки. При личном досмотре у девушки в нижнем белье обнаружили сотовый телефон потерпевшего. Ее приятель признался, что это он забрал телефон и передал своей знакомой.
Установить личности задержанных вообще не составило особого труда, оба уже имели неприятности с законом. 25-летняя девушка имеет судимость за мошенничество, а ее 26-летний приятель привлекался к уголовной ответственности за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный с применением насилия) говорят в пресс-службе МВД.
© TagilCity.ru по информации пресс-службы МВД в Нижнем Тагиле