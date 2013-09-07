Тагильские полицейские «по горячим следам» задержали грабителя

Недалеко от магазина сотрудники ОВО задержали молодого человека и девушку, в которых продавец уверенно опознала участников конфликта. Пару доставили в отдел полиции № 18 для проверки. При личном досмотре у девушки в нижнем белье обнаружили сотовый телефон потерпевшего. Ее приятель признался, что это он забрал телефон и передал своей знакомой.