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Тагильские полицейские «по горячим следам» задержали грабителя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские полицейские «по горячим следам» задержали грабителя

7 сентября 2013, 09:25ПроисшествияCorey
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