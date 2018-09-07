21-летний молодой человек пропал под Екатеринбургом

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24 августа под Екатеринбургом – в Березовском пропал 21-летний Евгений Коробов.
Сюжеты: Екатеринбург
24 августа в Березовском пропал Евгений Коробов. Молодому человеку 21 год. Он был одет в серую толстовку с капюшоном, серые или синие джинсы, синие замшевые мокасины с перфорацией.
С собой у молодого человека был черный рюкзак и небольшая дорожная сумка цвета хаки.
Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, русые волосы, модельная стрижка, серо-зеленые глаза.
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Поисками Евгения Коробова занимается отряд «Лиза Алерт», всех, кто располагает какой-либо информацией о молодом человеке, просят позвонить по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.
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