21-летний молодой человек пропал под Екатеринбургом

24 августа в Березовском пропал Евгений Коробов. Молодому человеку 21 год. Он был одет в серую толстовку с капюшоном, серые или синие джинсы, синие замшевые мокасины с перфорацией.

С собой у молодого человека был черный рюкзак и небольшая дорожная сумка цвета хаки.

Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, русые волосы, модельная стрижка, серо-зеленые глаза.