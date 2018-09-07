Бетонная плита весом 4 тонны придавила двух рабочих на «Уралхимпласте»

Инцидент произошел во время демонтажа здания цеха №6, в котором закрыто производство. Работы проводили сотрудники строительной компании «СК-Монолит».

В пресс-службе «Уралхимпласта» сообщили, что рабочие в момент приезда «скорой помощи» и МЧС были живы. Их госпитализировали. О тяжести травм пострадавших не известно.