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#домахорошо
Бетонная плита весом 4 тонны придавила двух рабочих на «Уралхимпласте»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1468216840general pages 11 july 2016 i38369 v fedorovskom raione podrostka

Бетонная плита весом 4 тонны придавила двух рабочих на «Уралхимпласте»

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