Бетонная плита весом 4 тонны придавила двух рабочих на «Уралхимпласте»

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7 сентября около 9.00 на «Уралхимпласте» 4-тонная плита из бетона придавила двух рабочих.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел во время демонтажа здания цеха №6, в котором закрыто производство. Работы проводили сотрудники строительной компании «СК-Монолит».
В пресс-службе «Уралхимпласта» сообщили, что рабочие в момент приезда «скорой помощи» и МЧС были живы. Их госпитализировали. О тяжести травм пострадавших не известно.
Также в пресс-службе отметили, что вероятная причина происшествия — нарушение правил безопасности, пишет ИА «Все новости».
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