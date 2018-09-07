Девочка из Ревды умерла спустя 3 года после издевательств матери

Ребенок был болен ДЦП. В 2015 году пьяная мать, разозлившись на плач дочери, покусала ей лицо, откусив при этом часть верхней губы.

За медицинской помощью ребенку обратились только через несколько дней. После происшествия девочка перестала разговаривать, ходить и сидеть.