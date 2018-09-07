Девочка из Ревды умерла спустя 3 года после издевательств матери

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Девочка из Ревды, которой родная мать откусила губу, скончалась в Анапе от остановки сердца.
Ребенок был болен ДЦП. В 2015 году пьяная мать, разозлившись на плач дочери, покусала ей лицо, откусив при этом часть верхней губы.
За медицинской помощью ребенку обратились только через несколько дней. После происшествия девочка перестала разговаривать, ходить и сидеть.
Мать пострадавшей девочки лишили родительских прав и отправили в колонию. А в 2018 году ребенок попал в приемную семью в Анапе. Туда девочку перевозили спецбортом МЧС, сообщает Znak.
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