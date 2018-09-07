Женщина эвакуирована при пожаре в квартире в Нижнем Тагиле

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6 сентября в Нижнем Тагиле возник пожар в квартире на Вагонке.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Вечерний Екатеринбург»
6 сентября в 18:03 на пульт МЧС поступил сигнал о возгорании в квартире на третьем этаже жилого дома на улице Зари в Нижнем Тагиле.
Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили в горящей квартире хозяйку, которую они эвакуировали по лестничным маршам.
В 18:14 пожар был локализован, в 18:31 пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.
В тушении квартиры были задействованы 3 единицы техники и 7 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
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