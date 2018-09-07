Женщина эвакуирована при пожаре в квартире в Нижнем Тагиле

6 сентября в 18:03 на пульт МЧС поступил сигнал о возгорании в квартире на третьем этаже жилого дома на улице Зари в Нижнем Тагиле.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили в горящей квартире хозяйку, которую они эвакуировали по лестничным маршам.

В 18:14 пожар был локализован, в 18:31 пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.