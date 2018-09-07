Пьяные нарушители напали на сотрудника ГИБДД в Нижнем Тагиле

Сотрудник их остановил, сделал замечание, что переходят дорогу в неположенном месте. Один из них напал на полицейского, второй тоже накинулся и орал: «Вали ментов!». Начали его избивать,рассказал очевидец.

Происшествие случилось напротив дома №7/3 по Черноисточинскому шоссе. Очевидцы рассказали редакции TagilCity.ru, что сотруднику ГИБДД помог прохожий. Тагильчанин вмешался в драку и удерживал нападавших до приезда наряда полиции.

Они бы его убили просто. Мужчина проходил мимо и помог раскидать хулиганов. Народу много собралось, люди странные, стоят, смотрят и ждут - убьют они сотрудника или нет. Пока сотрудник ГИБДД боролся с одним, прохожий взял на себя второго. Потом подъехала машина ГАИ, потом еще одна, нарушителей задержали. Парень, который помог, ушел, поделился житель Нижнего Тагила.