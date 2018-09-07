Заблудившийся грибник был спасен сотрудниками полиции под Полевским

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6 сентября под Полевским заблудился грибник. М+ужчина был спасен совместными действиями полицейских и наряда пожарной части.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
6 сентября житель Полевского отправился за грибами. Оставив машину на просеке, мужчина углубился в лес. Потеряв ориентир, грибник не смог найти дорогу назад. Поскольку сотовая связь не работала, связаться с родственниками мужчина не смог. По телефону экстренной службы житель Полевского сообщил о том, что заблудился.
В 20:00 информация о происшествии была направлена в дежурную часть Полевского. На поиски пропавшего отправилась розыскная группа совместно с нарядом пожарной части.
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Спасатели, обнаружив иномарку грибника, запустили в воздух сигнальные ракеты и включили сирену. Утром 7 сентября мужчину удалось обнаружить недалеко от Глубоченского пруда, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
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