Заблудившийся грибник был спасен сотрудниками полиции под Полевским

6 сентября житель Полевского отправился за грибами. Оставив машину на просеке, мужчина углубился в лес. Потеряв ориентир, грибник не смог найти дорогу назад. Поскольку сотовая связь не работала, связаться с родственниками мужчина не смог. По телефону экстренной службы житель Полевского сообщил о том, что заблудился.