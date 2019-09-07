На Урале из жилого дома эвакуировали 35 человек из-за пожара в колясочной
Сегодня, 12:57ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
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В Заречном в ночь на 7 сентября из жилого дома были эвакуированы 35 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Ночью в колясочной, которая располагается в пятиэтажном доме на ул. Ленина, произошел пожар. Он охватил площадь в 20 кв. метров. Спасателям пришлось эвакуировать людей из дома, среди эвакуированных — 13 детей. Трое жильцов были спасены из задымленного здания.
На месте возгорания работали 13 спасателей и четыре спецмашины. В результате пожара никто не пострадал, огонь уничтожил 12 колясок.
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