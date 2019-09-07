На Урале из жилого дома эвакуировали 35 человек из-за пожара в колясочной

Ночью в колясочной, которая располагается в пятиэтажном доме на ул. Ленина, произошел пожар. Он охватил площадь в 20 кв. метров. Спасателям пришлось эвакуировать людей из дома, среди эвакуированных — 13 детей. Трое жильцов были спасены из задымленного здания.