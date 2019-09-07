Родственники осужденных ИК Екатеринбурга заявили о бунте заключенных

Родственники осужденных сообщили изданию, что «вскрылись» более 200 заключенных.

Кто порезал вены, кто горло. Они бунтуют против администрации колонии, говорят, их там избивают, издеваются, рассказала жена одного из осуждённых.

Также она пояснила, что об инциденте ей рассказал ее супруг по телефону, но его прервали посреди разговора.