Родственники осужденных ИК Екатеринбурга заявили о бунте заключенных
Сегодня, 11:31ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Осужденные исправительной колонии № 2 в Екатеринбурге подняли бунт. Об этом сообщает Е1, со ссылкой на родственников отбывающих наказание.
Сюжеты: Екатеринбург
Родственники осужденных сообщили изданию, что «вскрылись» более 200 заключенных.
Кто порезал вены, кто горло. Они бунтуют против администрации колонии, говорят, их там избивают, издеваются, рассказала жена одного из осуждённых.
Также она пояснила, что об инциденте ей рассказал ее супруг по телефону, но его прервали посреди разговора.
В пресс-службе ГУФСИН пояснили, что несколько человек поцарапали себе руки, медпомощь никому не понадобилась, и исправительное учреждение работает в обычном режиме. Также там сказали, что родственники преувеличили число пострадавших. Сотрудники ГУФСИН выясняют причины и требования заключенных, порезавших себе руки.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей