В Екатеринбурге машина после ДТП вылетела на тротуар и сбила пешеходов

Hyundai Starex ехал в сторону «Дирижабля» по улице Шварца. Он начал разворот на перекрестке с Самоцветным бульваром, а в этот же момент со стороны ТЦ «Дирижабль» двигался Hyundai Solaris. Автомобили столкнулись, Solaris откинуло на тротуар.

Сотрудники ГИБДД сообщили, что оба водителя двигались на зеленый свет.

Двух пострадавших пассажиров Solaris и женщину-пешехода. Увезли в больницу № 24, по данным отделения пропаганды ГИБДД. Очевидцы также сообщают, что в момент аварии на тротуаре был ещё ребенок, но он не пострадал.