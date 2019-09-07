В Екатеринбурге машина после ДТП вылетела на тротуар и сбила пешеходов
Сегодня, 17:11ПроисшествияФото: E1.ru
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ДТП произошло сегодня днем в Екатеринбурге на Ботанике. По сообщению портала Е1, при столкновении двух автомобилей, один вылетел на тротуар и наехал на пешеходов.
Сюжеты: Екатеринбург
Hyundai Starex ехал в сторону «Дирижабля» по улице Шварца. Он начал разворот на перекрестке с Самоцветным бульваром, а в этот же момент со стороны ТЦ «Дирижабль» двигался Hyundai Solaris. Автомобили столкнулись, Solaris откинуло на тротуар.
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Сотрудники ГИБДД сообщили, что оба водителя двигались на зеленый свет.
Двух пострадавших пассажиров Solaris и женщину-пешехода. Увезли в больницу № 24, по данным отделения пропаганды ГИБДД. Очевидцы также сообщают, что в момент аварии на тротуаре был ещё ребенок, но он не пострадал.
Напомним, что 5 сентября в ДТП под Нижним Тагилом пострадало 3 человека.
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