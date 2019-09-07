В Екатеринбурге прокуратура и общественники выясняют обстоятельства бунта в ИК

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сказала изданию, что ситуация в колонии пришла в норму, все разошлись по отрядам, серьезных повреждений ни у кого нет. Также она отмечает, что в понедельник будет разбор требований осужденных.

Мы разговаривали с людьми, которые взбунтовались, о том, чем они недовольны, каковы их требования. Они недовольны тем, как так называемый актив обращается с ними, тем, что подавляют психику людей в карантине и [тем, что существует] угроза сексуального насилия,общественник Михаил Борисов рассказал изданию.

Он также сообщил, что данные о количестве участников разные. Работники колонии говорят о 30 бунтующих, а сами осужденные — о 60 осужденных.

Прокуратура Свердловской области проводит проверку. Сообщается, что пострадавших намного меньше, чем ранее говорила жена одного из заключенных, которая сказала о 200 пострадавших.

На месте происшествия работает начальник отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний прокуратуры области Александр Васильев. Внутренние органы оценят соблюдение режима колонии и действия осужденных.

Сейчас модно это всё — как на их языке, «шатать режим»,сообщили сотрудники колонии.

Мать одного из осужденных считает, что инциденту предшествовало избиение осужденных людьми в масках, и заключенные в знак протеста порезали себе вены. Общественник Башков считает, тот факт, что нападавшие были в масках, говорит о том, что это были сотрудники ведомства.

В ГУФСИН подтвердили, что медицинская помощь никому не понадобилась. День открытых дверей идет в соответствии с планом.

Такие акции заключенные периодически устраивают,отметили в ведомстве.

Следователями была организована доследственная проверка. Сотрудники полиции ведут опрос участников происшествия и сотрудников колонии, изучают личные дела и медицинские карты. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Общественник Вячеслав Башков сказал, что бунт заключенных приурочен ко дню открытых дверей для привлечения внимания. Основная проблема, по его мнению, вымогательство, принуждение к показаниям против себя и вымогательство. Об этом осужденные редко имеют возможность рассказать.