В Ирбите чиновник подозревается в том, что сбил девушку и напал на инспектора ДПС
Сегодня, 09:33ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Ирбите автомобиль бывшего полицейского и начальника отдела ГО и ЧС администрации города Романа Большакова сбил 29-летнюю девушку, сообщает Znak.
Очевидцы рассказали изданию, что ДТП произошло на этой неделе. Также по их словам, Большаков, который находился за рулем машины, в момент аварии вел себя неадекватно.
По информации издания, автомобиль чиновника сбил женщину на перекрестке на большой скорости, девушку отбросило на соседний автомобиль. Пострадавшая находится в больнице.
Кроме того, по предварительной версии, мужчина в автомобиле Госавтоинспекции набросился на инспектора. Водитель отказался от прохождения экспертизы на состояние алкогольного опьянения.
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пока не комментируют инцидент. Журналисты издания смогли побеседовать с Большаковым по телефону. В разговоре он сказал, что виноват, но от дальнейших комментариев отказался.
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