В Ирбите чиновник подозревается в том, что сбил девушку и напал на инспектора ДПС

Очевидцы рассказали изданию, что ДТП произошло на этой неделе. Также по их словам, Большаков, который находился за рулем машины, в момент аварии вел себя неадекватно.

По информации издания, автомобиль чиновника сбил женщину на перекрестке на большой скорости, девушку отбросило на соседний автомобиль. Пострадавшая находится в больнице.

Кроме того, по предварительной версии, мужчина в автомобиле Госавтоинспекции набросился на инспектора. Водитель отказался от прохождения экспертизы на состояние алкогольного опьянения.