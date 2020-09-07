Астрологи рассказали какие знаки зодиака взглянут на вещи иначе 8 сентября

Рыбы

Вас ожидают интересные знакомства, которые заставят взглянуть на некоторые вещи иначе. На работе вам сложно сосредоточиться, у вас все валится из рук. Однако вам удастся взять себя в руки и довести все дела до их завершения. Во второй половине дня вы будете склонны к мечтательности. Не давайте ей захватить вас. Обратите внимание на свое здоровье. Все проблемы отразятся на вашей коже. В отношениях возможны разочарования, но не обязательно в них будет виновата вторая половина. Найдите в себе силы разобраться что к чему и не тратьте нервы на бесполезные размышления.