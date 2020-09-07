"Два не вспышка": в уральском детсаду отказываются вводить карантин из-за COVID-19

Нас посадили на карантин на две недели, но он уже закончился. Продлять почему-то не стали, несмотря на то, что люди всё еще болеют. Профессиональной дезинфекции нет, заведующая заставляет нас ходить на работу и мыть стены хлорным раствором. Уже боимся на работу ходить, вдруг заразимся, добавила воспитатель.