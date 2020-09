"Два не вспышка": в уральском детсаду отказываются вводить карантин из-за COVID-19

В Свердловской области в детском саду не хотят вводить карантин, несмотря на два подтвержденных случая COVID-19 у сотрудников, пишет ЕАН.

Детское учреждение «Колокольчик» находится в селе Большебрусянское в Свердловской области. По сообщениям воспитателей, заразившихся может быть больше чем двое. Заболел муж воспитателя, потом она сама ушла на больничный. Еще четверо заболели, последняя из них это сторож нашего садика. Симптомы у всех одни — нет чувствуют вкуса и запаха, температура, рассказала одна из воспитательниц. Кроме того, воспитатель рассказала, что в детском садике ни разу не проводили дезинфекцию, а после установки пожарной сигнализации садик откроет свои двери для детей. Нас посадили на карантин на две недели, но он уже закончился. Продлять почему-то не стали, несмотря на то, что люди всё еще болеют. Профессиональной дезинфекции нет, заведующая заставляет нас ходить на работу и мыть стены хлорным раствором. Уже боимся на работу ходить, вдруг заразимся, добавила воспитатель. Главный врач Белоярской центральной районной больницы Дмитрий Подушкин сообщил, что в садике подтвердили коронавирус всего у двух сотрудников, а чтобы считать «вспышкой» надо минимум три. Коллектив детского сада обратился к депутатам с просьбой вернуть садику режим карантина и провести дезинфекцию. В начале сентября в Екатеринбурге две школы и два класса перевели на дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса. Еще одну свердловскую школу перевели на дистанционное обучение

