На Урале пожарные под угрозой взрыва тушили полыхающую пилораму

Происшествие произошло в поселке Зеленый Бор. Площадь пожара составляла около одного квадратного километра. В тушении принимали участие 11 единиц спецтехники и 43 сотрудника МЧС.
Пожар был осложнен загоревшимся трансформаторным маслом в бочках. Чтобы избежать угрозы взрыва, пожарним пришлось спрятаться в укрытие и тушить огонь под его защитой, сообщили сотрудники МЧС.
Распространение огня происходило очень быстро из-за горючей смеси. Огонь удалось потушить около 6.00 утра, ведется проливка и разбор дымящихся конструктивных элементов.
5 сентября под Нижним Тагилом загорелся дом в коллективном саду. Пожарным удалось ликвидировать огонь. В тушении принимали участие четыре пожарных автомобиля и 12 сотрудников МЧС.