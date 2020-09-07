На Урале пожарные под угрозой взрыва тушили полыхающую пилораму

На Урале пожарные под угрозой взрыва тушили полыхающую пилораму

Сегодня, 08:31ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС России по Свердловской области
7 сентября пожарные потушили пилораму под Верхней Пышмой, пожар усложнился загоревшимся трансформаторным маслом, пишет ГУ МЧС России по Свердловской области

Происшествие произошло в поселке Зеленый Бор. Площадь пожара составляла около одного квадратного километра. В тушении принимали участие 11 единиц спецтехники и 43 сотрудника МЧС.

Пожар был осложнен загоревшимся трансформаторным маслом в бочках. Чтобы избежать угрозы взрыва, пожарним пришлось спрятаться в укрытие и тушить огонь под его защитой, сообщили сотрудники МЧС.

Распространение огня происходило очень быстро из-за горючей смеси. Огонь удалось потушить около 6.00 утра, ведется проливка и разбор дымящихся конструктивных элементов.

5 сентября под Нижним Тагилом загорелся дом в коллективном саду. Пожарным удалось ликвидировать огонь. В тушении принимали участие четыре пожарных автомобиля и 12 сотрудников МЧС.

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