Обматывал красной изолентой: в Нижнем Тагиле задержали закладчика наркотиков

По результатам исследования, в обнаруженном свертке находилось более 16 грамм мефедрона — синтетического наркотического средства. Оно было предназначено для дальнейшего сбыта. Также было установлено, что до момента задержания мужчина уже успел сделать в этом районе несколько тайников — закладок.