Обматывал красной изолентой: в Нижнем Тагиле задержали закладчика наркотиков

Обматывал красной изолентой: в Нижнем Тагиле задержали закладчика наркотиков

Сегодня, 16:48ПроисшествияPhoto: pixabay.com
Сотрудники полиции Нижнего Тагила задержали мужчину, подозреваемого в сбыте и хранении наркотических средств в особо крупных размерах, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

Накануне вечером сотрудники ДПС остановили подозрительную машину, которая выезжала из лесного массива на трассу Екатеринбург — Серов.

У 30-летнего водителя были внешние признаки опьянения, он заметно нервничал. Это дало повод полицейским тщательно осмотреть автомобиль.

В салоне автомобиля дорожные полицейские обнаружили куртку, в которой лежал сверток, перемотанный красной изолентой.

Инспекторы ДПС вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, в составе которой были сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков.

По результатам исследования, в обнаруженном свертке находилось более 16 грамм мефедрона — синтетического наркотического средства. Оно было предназначено для дальнейшего сбыта. Также было установлено, что до момента задержания мужчина уже успел сделать в этом районе несколько тайников — закладок.

В квартире подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого был обнаружен сверток в такой же красной изоленте, что и в машине, и пакетик с порошком.

В сумке из-под ноутбука при обыске найден большой пакет с кристаллическим веществом, а также электронные весы, ложки, контейнеры, упаковочные материалы.

В квартире полицейские изъяли более 470 грамм мефедрона, более 120 грамм метамфетамина, а также большое количество банковских карт.

По словам задержанного, он употребляет наркотики около двух лет, а распространяет их около полугода.

По словам следователя МУ МВД России «Нижнетагильское» майора юстиции Андрея Смирнова, всего по данному случаю изъято более 650 грамм наркотических веществ.

В настоящее время следствием МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждены уголовные дела по фактам покушения на сбыт и сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Суд отправил обвиняемого под домашний арест.

С начала года в Нижнем Тагиле было выявлено более 670 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в суды направлено 299 расследованных уголовных дел, 47 человек привлечены к уголовной ответственности за сбыт запрещенных веществ. Изъято почти 9,5 килограммов наркотиков.

Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле полиция уничтожила более двух килограммов наркотиков. Это были вещдоки по 53 уголовным делам 2019–2020 годов.

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