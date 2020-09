Обматывал красной изолентой: в Нижнем Тагиле задержали закладчика наркотиков

Сотрудники полиции Нижнего Тагила задержали мужчину, подозреваемого в сбыте и хранении наркотических средств в особо крупных размерах, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

Накануне вечером сотрудники ДПС остановили подозрительную машину, которая выезжала из лесного массива на трассу Екатеринбург — Серов. У 30-летнего водителя были внешние признаки опьянения, он заметно нервничал. Это дало повод полицейским тщательно осмотреть автомобиль. В салоне автомобиля дорожные полицейские обнаружили куртку, в которой лежал сверток, перемотанный красной изолентой. Инспекторы ДПС вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, в составе которой были сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков. По результатам исследования, в обнаруженном свертке находилось более 16 грамм мефедрона — синтетического наркотического средства. Оно было предназначено для дальнейшего сбыта. Также было установлено, что до момента задержания мужчина уже успел сделать в этом районе несколько тайников — закладок. В квартире подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого был обнаружен сверток в такой же красной изоленте, что и в машине, и пакетик с порошком. В сумке из-под ноутбука при обыске найден большой пакет с кристаллическим веществом, а также электронные весы, ложки, контейнеры, упаковочные материалы. В квартире полицейские изъяли более 470 грамм мефедрона, более 120 грамм метамфетамина, а также большое количество банковских карт. По словам задержанного, он употребляет наркотики около двух лет, а распространяет их около полугода. По словам следователя МУ МВД России «Нижнетагильское» майора юстиции Андрея Смирнова, всего по данному случаю изъято более 650 грамм наркотических веществ. В настоящее время следствием МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждены уголовные дела по фактам покушения на сбыт и сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Суд отправил обвиняемого под домашний арест. С начала года в Нижнем Тагиле было выявлено более 670 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в суды направлено 299 расследованных уголовных дел, 47 человек привлечены к уголовной ответственности за сбыт запрещенных веществ. Изъято почти 9,5 килограммов наркотиков. Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле полиция уничтожила более двух килограммов наркотиков. Это были вещдоки по 53 уголовным делам 2019–2020 годов. В Нижнем Тагиле полиция уничтожила более двух килограммов наркотиков

